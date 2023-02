Reynolds, la Roma potrebbe cederlo allo Swansea

Reynolds sta facendo benissimo in Belgio, tanto che potrebbe comunque rimanere in Europa rispetto a quanto si dicesse settimane fa

Secondo il quotidiano belga Gazet van Antwerpen, sia lo Swansea che i rivali in campionato del Watford sono interessati a ingaggiare l’americano, attualmente in prestito al KVC Westerlo.

Il terzino destro ha collezionato un gol e tre assist in 20 presenze in Belgio in questa stagione, e il suo stato di forma ha forse attirato l’attenzione di altri club. Per un eventuale trasferimento bisognerà aspettare l’estate e sarà probabilmente necessario un compenso, visto che il 21enne è legato alla Roma da un contratto fino al 2025.

Vicino al riscatto

Stando a quanto emerge dalle ultime news, il Westerlo sarebbe intenzionato a riscattare il giocatore per poi cederlo in estate. Il giocatore, però, a dicembre ha dichiarato di voler tornare in giallorosso. Ecco cosa ha detto: “Sono davvero contento – racconta a Il Tempo – di questa prima parte di stagione, sto giocando e questo è importante per la mia crescita e per la mia carriera. Da quando sono arrivato tutti i compagni mi hanno trattato bene e con rispetto. C’è affiatamento nello spogliatoio e questo mi piace, Westerlo è veramente un bel posto dove stare“.

Poi continua: “La grande differenza con Italia è la maglia che indossi. Giocando per la Roma che è un grande club, c’è molta pressione. Giochi all’Olimpico, fai un errore e tutti ti fischiano. Può essere difficile restare concentrati. Poi c’è la barriera linguistica. Qui tutti parlano inglese, in Italia no. E quindi per integrarti al meglio devi imparare l’italiano in fretta”.

Termina con: “Personalmente non direi che qualcosa è andato male. Quando sono arrivato avevo solo 19 anni e probabilmente non ero ancora pronto. Ho provato a mantenere il mio normale stile di vita, ma era tutto diverso e non sapevo la lingua. A Roma vivevo da solo e questo non ha aiutato. Avevo molta fiducia quando ero a Dallas, poi il salto in Serie A è stato grande ed è stato tutto diverso. Forse mi è mancata quella. Se non hai fiducia non riesci a dare il massimo in un grande club”