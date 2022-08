RI-PARTY-AMO LA GRANDE INIZIATIVA AMBIENTALEPER PULIRE E RECUPERARE 20 MILIONI DI MQDI SPIAGGE, LAGHI, FIUMI E FONDALIIN TUTTA ITALIA

Previsti interventi di pulizia delle spiagge di Bacoli, Pozzuoli e a Castel Volturno

Opere di ingegneria naturalistica saranno effettuate presso l’Oasi dei Variconi di Castel Volturno (CE)

All’Università degli Studi di Napoli – Federico II si terrà invece un workshop con successiva possibilità di sperimentazione On Field

Il progetto è sostenuto da una raccolta fondi dedicata su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo (ForFunding.it/Ripartyamo)

Castel Volturno (CE) – 25 agosto 2022 – Ri-Party-Amo è il progetto ambientale concreto e ambizioso nato dalla collaborazione tra il Jova Beach Party, Intesa Sanpaolo e WWF Italia, con l’obiettivo di rendere i giovani, le scuole, le famiglie, le aziende e intere comunità, protagonisti della salvaguardia e del restauro della natura d’Italia. Un programma articolato in tre principali pilastri, che parte dalla pulizia delle spiagge, passa per progetti di ricostruzione naturale e si conclude con attività di educazione, sia nelle università sia nelle scuole, che coinvolgeranno le generazioni più giovani.

Grazie ad una grande campagna di raccolta fondi ancora attiva sulla piattaforma di crowdfunding For Funding di Intesa Sanpaolo (ForFunding.it/Ripartyamo), ad oggi sono stati donati più di 3 milioni di euro che saranno utilizzati per lo sviluppo del progetto.

Ri-Party-Amo agisce su tre aree di sviluppo: “Puliamo l’Italia” con l’obiettivo di pulire 20 milioni di metri quadri spiagge, laghi, fiumi e fondali; “Ricostruiamo la natura” per realizzare 8 macro azioni di ripristino degli habitat; “Formiamo i giovani” con un piano formativo per più di 250 mila studenti: 8 workshop universitari, borse di studio e programmi didattici per la scuola.

In occasione della decima tappa del Jova Beach Party 2022, prevista al Castel Volturno (CE) il 26 e il 27 agosto, le attività di RI-PARTY-AMO saranno declinate secondo le seguenti modalità:

Puliamo l’Italia: Il 18 settembre 2022 a Bacoli (NA) e a Pozzuoli (NA) si terrà un’operazione di pulizia della spiaggia su 250.000 mq di territorio con la presenza di 400 volontari, mentre il 18 marzo 2023, a Castel Volturno (CE), un intervento su 100.000 mq di territorio con 100 volontari.

Ricostruiamo la natura: Per favorire lo sviluppo economico e sostenibile dell’area di Castel Volturno si promuoverà, attraverso la valorizzazione dell’area in oggetto, non solo la fruizione della stessa da parte di un pubblico scientifico, ma il coinvolgimento e l’avvicinamento di un pubblico generico. Con questo obiettivo nasce il progetto di riqualifica e tutela dedicato alla protezione del valore naturale dell’Oasi dei Variconi. L’intervento prevede la realizzazione di strutture di supporto all’attività turistico naturalistica e di educazione ambientale nei territori dell’Oasi. A questo fine, l’Oasi sarà dotata di almeno un nuovo sito di osservazione dell’avifauna, cartellonistica con funzione didattica e di sensibilizzazione. Saranno inoltre progettate strutture di interdizione al camminamento per attenuare i possibili danni agli habitat e alle specie di importanza comunitaria. Ciò agevolerà un contatto rispettoso dell’uomo con la natura, puntando all’aumento della consapevolezza dell’importanza della tutela dell’habitat della palude e delle specie che lo abitano. L’intervento favorirà infine il miglioramento della fruizione delle aree verdi da parte della cittadinanza.

Formiamo i giovani: Si terrà, in data da definire, un workshop all’Università degli Studi di Napoli – Federico II con successiva possibilità sperimentazione On Field presso l’Oasi Naturale Cratere degli Astroni (NA).

Tra tutti coloro che avranno contribuito alla raccolta con le donazioni dedicate al progetto Ri-Party-Amo, 4.000 persone avranno la possibilità di partecipare a due esclusivi concerti che Jovanotti terrà all’Atlantico di Roma e all’Alcatraz di Milano il 12 e il 14 novembre.