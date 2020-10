Riapertura scuola in Campania, De Luca sbotta: “Sta circolando una fake news, non è vero”

L’emergenza Covid-19, soprattutto in Campania, ha costretto il governatore Vincenzo De Luca ad adottare drastiche decisioni, tra le quali la chiusura delle scuole favorendo la didattica a distanza.

Nonostante il periodo, però, continuano ad emergere delle fake news che Vincenzo De Luca prova subito a portare a galla.

“#CORONAVIRUS, ennesima #fakenews: sta girando nei gruppi e nelle chat questa ordinanza FALSA. Per non cadere in errore, vi invitiamo, sempre, a consultare il sito della Regione Campania e tutti i nostri canali social ufficiali in modo da avere riscontro sulle attività e i provvedimenti che stiamo mettendo in campo per contrastare l’epidemia“.

La notizia che il presidente ha voluto smentire è quella relativa alla riapertura delle scuole a seguito del DPCM del presidente Giuseppe Conte.

Per evitare confusione, infatti, Vincenzo De Luca cerca di smentire il prima possibile notizie non vere che cercano di screditare il lavoro svolto da parte del governatore e della Regione Campania.