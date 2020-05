Riaperture dal 18 maggio, ma niente visite agli amici: sì alle seconde case

“Dalla giornata di giovedì saranno evidenti gli effetti della fase due”. A ripetere più volte questa frase negli ultimi giorni è il Ministro della Salute Speranza. A partire dal 18 maggio varie attività riapriranno i battenti, ma solo nelle regioni in cui i parametri sanitari saranno in regola.

Da lunedì via libera all’apertura di bar, negozi e parrucchieri nelle regioni a basso rischio, anche se le perplessità non mancano. Tali attività per tornare a lavoro dovranno rispettare analiticamente i protocolli Inail, che riducono inevitabilmente la capienza delle strutture e rischiano di ritardare la ripresa economica di settori già martoriati. Ma per ripartire sarà necessario garantire la sicurezza ai lavoratori e ai clienti.

Il dibattito si sposta poi sulla possibilità di incontrare gli amici, oltre ai congiunti, ma su questa ipotesi Speranza pare inamovibile: non sarà possibile. Parte dell’esecutivo è contro il parere del Ministro della Salute, ma a vincere il braccio di ferro potrebbe essere la cautela.

Apertura, invece, verso la possibilità di spostarsi nelle seconde case, ma solo qualora si trovassero nella stessa regione. Il Ministro agli Affari Regionali Boccia ha fatto intendere che per gli spostamenti interregionali, senza motivi di necessità, salute e lavoro, bisognerà attendere il 1 giugno.

Il nuovo DPCM dovrebbe arrivare nella giornata di venerdì, ma la questione è incentrata sulla questione spostamenti: eliminando il vincolo che consente di far visita ai congiunti e di uscire per motivi di necessità, lavoro e salute, si consentirebbe agli amici di incontrarsi anche in bar, ristoranti e abitazioni. Per questo bisognerà pesare le parole nel nuovo decreto ed evitare la confusione generata dalle disposizioni per la fase due.