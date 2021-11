Riappacificazione in corso tra Samantha e Alessio? L’indizio social che fa discutere

Uno dei troni più discussi dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne è stato senza dubbio quello di Samantha Curcio che scelse Alessio Ceniccola. I due, però, dopo solo tre mesi di relazione si erano già lasciati interrompendo la loro love story in modo anche abbastanza burrascoso secondo quanto riportato dai giornali di gossip.

La Curcio, originaria di Sapri, è una studentessa di giurisprudenza che aveva partecipato al trono “curvy” di Uomini e Donne, ma la storia con la sua scelta Alessio non ha avuto il lieto fine sperato e i due si sono lasciati dopo pochi mesi.

In queste ore, invece, i due hanno pubblicato la stessa Instagram Story sui propri profili e molti starebbero pensando a un ritorno di fiamma. Il video in particolare è un estratto del film “Mamma ho riperso l’aereo, mi sono smarrito a New York” in cui il protagonista parla dell’importanza di fare scelte con il cuore a prescindere dalle conseguenze che possono esserci.

Tale video è stato pubblicato dai due non solo lo stesso giorno ma anche alla stessa ora e ciò ha destato molti sospetti tra i fan che avevano pensato a una riappacificazione tra i due. L’influencer e opinionista Deianira Marzano, invece, ha gettato dubbi su questa coincidenza alludendo al fatto che si trattasse solamente di una trovata per far parlare un po’ di loro.

Questo anche perché, come suggerito dal portalse KontroKultura, da quando i due si sono lasciati sono un po’ evaporati dalle scene e dai giornali gossippari: per cui, potrebbe trattarsi solo di una strategia per ritornare sulla cresta dell’onda.