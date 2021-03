Riavvicinamento Gattuso-De Laurentiis, Bargiggia conferma: “In caso di Champions, offerta irrinunciabile”

Il Napoli sta vivendo una stagione molto particolare. Un anno caratterizzato da molti alti e bassi, e da molta sfortuna ( in primis per via degli infortuni). Lo stesso Rino Gattuso sta sperimentando una stagione abbastanza strana per via di vari motivi: la discontinuità della sua squadra e il suo rapporto di amore e odio con il presidente Aurelio de Laurentiis.

Infatti, sembrava che il tecnico calabrese dovesse lasciare la squadra azzurra a fine stagione, indipendentemente dalla classifica finale. I rapporti tra l’ex milan e il patron del Napoli si sono gelati a partire da novembre e hanno raggiunto l’apice dopo le varie eliminazioni dalle coppe.

In questo periodo tutti i media sportivi hanno fatto vari nomi dei successori di Rino. Ma ora pare che il presidente De Laurentiis potrebbe cambiare la rotta. Il Napoli in queste ultime partite ha invertito il suo trend, rimettendosi in carreggiata per ottenere un posto in Champions League, grazie alle vittorie contro Roma e Milan. Tutto ciò ha convinto il presidente azzurro ad avviare processo di “riconciliazione” con il mister calabrese.

Il giornalista di SportItalia, Paolo Bargiggia è intervenuto su Radio Crc riguardo tale questione: “Da quello che so, De Laurentiis ha già iniziato un’opera di riavvicinamento a Gattuso. Dai segnali che ho colto, pare che in caso di qualificazione in Champions, il presidente del Napoli possa fare di tutto per trattenere Gattuso al Napoli. Al momento Rino ha fatto intendere di voler andare via, ma nel calcio tutto è possibile. L’ex tecnico del Milan dopo gli screzi degli ultimi mesi, non ha intenzione di proseguire la sua avventura sulla panchina partenopea. ADL però, in caso di qualificazione in Champions, farà di tutto per trattenerlo. Il produttore cinmetografico è pronto a fare un’offerta “irrinunciabile” a Gattuso. Vuol dire un ritocco dell’ingaggio e carta bianca sulla rifondazione della squadra”