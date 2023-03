Richarlison, lotta tra Juventus e Real Madrid

I blancos hanno appena trovato nuova concorrenza per l’attaccante brasiliano, che è stato recentemente inserito nei suoi piani come opzione per migliorare la linea di attaccanti per la prossima stagione

Non è stata una buona stagione per Richarlison, che in 25 partite con il Tottenham ha realizzato due gol e altrettanti assist. L’attaccante è arrivato al Tottenham in estate come ingaggio milionario dall’Everton. Ma lui stesso mercoledì ha fatto autocritica con la risposta di Conte che non ha tardato: “Prima di tutto ho visto l’intervista di Richarlison. Non mi ha criticato. Ha detto che la sua stagione è stata una m***a e ha ragione. La sua stagione non è stata buona perché ha avuto molti infortuni. Se merita di giocare gli darò l’opportunità“.

L’eliminazione degli Spurs dalla Champions League ha portato a una moltitudine di voci che cercano di attirare l’attaccante dal White Hart Lane. Questa settimana è apparso all’orizzonte il Real Madrid, che tende a portare con sé una serie di altre speculazioni che cercano di fare luce sul suo futuro.

La Juventus si presenta sulla scena

Così, come si evince da un interessante report di CalcioMercatoWeb, le Merengues hanno un potenziale rivale per l’ingaggio dell’internazionale brasiliano, se sono disposte a intraprenderlo. Anche la Juventus è apparsa sulla scena come possibile destinazione dell’attaccante.

La vecchia signora ha ancora dei dubbi sul futuro di Dusan Vlahovic, che finora è stato oggetto di molti rapporti. Ecco perché questo attaccante appare ora come un potenziale sostituto dell’attaccante serbo. Il giocatore è stato accostato anche ad altre squadre di alto livello.