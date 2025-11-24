Richiesta assillante di Conte sul mercato: già da marzo lo diceva!

Al termine della dodicesima giornata di campionato, il Napoli si è riavvicinato alla vetta grazie alla convincente vittoria per 3-0 contro l’Atalanta di sabato sera. Solamente la vittoria della Roma a Cremona impedisce ad Antonio Conte di trovarsi al primo posto, ma domenica prossima ci sarà proprio il big match contro Gasperini allo Stadio Olimpico.

Il cambio modulo attuato in occasione della sfida a Palladino che aveva appena preso il comando dei bergamaschi, ha permesso di vedere ottime prestazioni soprattutto da Noa Lang, autore di una convincente prestazione impreziosita da una doppietta.

A parlare della situazione Napoli, è il noto giornalista di calciomercato Alfredo Pedullà, che è intervenuto sia su Lang che su un altro calciatore che ultimamente ha fatto un po’ discutere e che invece sabato ha fatto bene: Sam Beukema.

Sull’esterno, il giornalista di Sportitalia ha dichiarato: “Stiamo parlando di un esterno che al PSV aveva evidenziato determinate caratteristiche azzerate da un concetto: per Antonio Conte non conta il passato ma l’inserimento perfetto nel nuovo gruppo, altrimenti l’unica cosa sicura è una panchina da riscaldare. Evidentemente Noa Lang ha dato i segnali che erano stati invocati, il gol lo aiuterà a ritrovare l’autostima e a prendersi un po’ di Napoli con qualche mese di ritardo”.

Su Beukema, invece, Pedullà ha rivelato che il suo arrivo è stata una delle richieste di Antonio Conte dello scorso calciomercato. Addirittura, stando a quanto riportato dal giornalista, Beukema era una vera e propria “richiesta assillante” che Conte aveva fatto alla dirigenza sin da marzo.