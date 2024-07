Riconciliazione a Capri, Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi mettono da parte i dissapori

Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi, due ex partecipanti del Grande Fratello Vip, hanno finalmente sepolto l’ascia di guerra. Attualmente a Capri per lavoro, le due sono state chiamate a sponsorizzare un marchio di sigarette elettroniche insieme ad altri volti noti e influencer, tra cui Alessandro Basciano. Una notizia ha attirato l’attenzione: la riconciliazione tra Fiordelisi e Gregoraci.

Pace fatta

Le due avevano avuto contrasti in passato, risalenti a circa tre anni fa, quando si scontrarono dietro le quinte di “Scherzi a parte”. Secondo Fiordelisi, la Gregoraci l’aveva attaccata per motivi di gelosia legati a Flavio Briatore, il quale aveva mostrato interesse per la giovane influencer con alcuni like e un follow sui social. Questo episodio generò tensioni, con Fiordelisi che accusò la Gregoraci di invidia, mentre quest’ultima preferì non commentare pubblicamente.

Tuttavia, l’incontro a Capri sembra aver offerto l’occasione perfetta per un riavvicinamento. Secondo quanto riportato, le due donne hanno deciso di mettere da parte le loro divergenze in modo maturo.

A conferma della ritrovata armonia ci sono diverse immagini che circolano sul web, inclusi selfie inviati dalla Fiordelisi a Deianira Marzano, prontamente condivisi dall’esperta di gossip nelle sue Stories.

Sembra quindi che la collaborazione professionale abbia favorito una tregua tra le due ex “nemiche”, segnando una nuova pagina nel loro rapporto.