Ricorso Napoli, il club teme la ‘sentenza politica’: difficile rigiocare la partita

Il caos scatenato dalla partita non disputata tra Juventus e Napoli continua ad andare avanti tuttora. La società partenopea non si è arresa alla conferma della sentenza arrivata in secondo grado e sta ultimando la preparazione dell’ultimo ricorso da presentare al CONI.

Per la società partenopea si tratta dell’ultima possibilità di provare a farsi giustizia: un’eventuale conferma della sentenza precedente non sarebbe più contrattaccabile. In casa Napoli comunque l’iniziale ottimismo inizia a scemare e sta facendo posto al timore che la sentenza emessa dagli organi sportivi possa avere una forte componente politica.

In ballo infatti c’è l’autonomia dell’ordinamento sportivo. La ripetizione della gara tra Juventus e Napoli aprirebbe una crepa non indifferente nel protocollo ideato e firmato per portare avanti l’attuale stagione sportiva, minando così fortemente la possibilità di portare a conclusione il campionato.

Ecco allora che lo scenario delineatosi renderebbe quasi impossibile la vittoria del Napoli in terzo grado di giustizia, il quale quindi dovrà con molte probabilità accettare (mal volentieri) il punto di penalizzazione e la sconfitta a tavolino già inflitti dagli organi competenti.

Tra meno di un mese comunque dovrebbe arrivare la decisione definitiva ed irrevocabile, la quale, in un modo o in un altro, metterà fine a questa vicenda che probabilmente è già durata fin troppo. Poi sarà solo il campo a parlare.