Ricostruzione SSC Napoli, nuovo DS e allenatore. Il parere di Luis Enrique sull’ipotesi partenopea

Il Presidente Aurelio De Laurentiis sta già costruendo il Napoli del futuro e sondando diversi profili prima di prendere una decisione. L’edizione odierna di TuttoSport scrive in merito al direttore sportivo, con Cristiano Giuntoli che ha già presentato le dimissioni al presidente ormai da un mese. Quest’ultime sono state però rifiutate, con il ruolo che, per il momento è stato affidato ad un fedelissimo della famiglia De Laurentiis, Maurizio Micheli.

“Affidato il ruolo a Maurizio Micheli, in attesa di capire se ne verrà ingaggiato un altro oppure se si proseguirà con questo board. Pietro Accardi dell’Empoli, ma soprattutto Ciro Polito se il Bari dovesse salire in Serie A, sono i due papabili“, scrive l’edizione odierna di TuttoSport.

Il merito al capitolo allenatore, invece, il nome in cima alla lista di De Laurentiis e di Maurizio Micheli è lo spagnolo Luis Enrique, con il presidente che avrebbe già formulato la prima importante offerta al tecnico da 10 milioni di euro per un biennale fino la 2025.

Anche l’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma su Luis Enrique, rivelando il pensiero del mister ex Barcellona e Spagna. Il mister spagnolo, infatti, sarebbe lusingato ed affascinato dal progetto partenopeo. Non a caso, Luis Enrique ha rifiutato l’offerta del Chelsea. L’allenatore, continua Il Corriere del Mezzogiorno, avrebbe fatto sapere in che sarebbe molto stimolato da una nuova avventura in Italia, ma che, al momento, non ha fretta.