Ricovero Maradona, la tac evidenzia un ematoma subdurale: sarà operato al cervello

Tutta Napoli è in ansia per le condizioni di Diego Armando Maradona. L’ex Pibe de Oro è stato ricoverato in una clinica privata di La Plata nella tarda serata di ieri, con numerose voci che si sono susseguite nelle ultime ore.

Maradona è stato ricoverato con segni di depressione, ma adesso si apprende di una imminente operazione al cervello per Diego che si avrà già nelle prossime ore.

L’ultima tac ha infatti evidenziato un ematoma subdurale alla parte sinistra del cervello. Il suo dottore, nella mattinata di oggi, ha parlato solamente della depressione dell’ex campione argentino. Queste le dichiarazioni.

“Diego non sta bene dal punto di vista emotivo. Non ha una corretta alimentazione, non vuole mangiare e parla poco… a volte sembra stia meglio, altre invece è decisamente giù di tono e triste. E anche il suo compleanno ha rappresentato un momento particolare per lui“

La situazione, però, si è aggrava dopo l’ultima tac. Il mondo del calcio si stringe vicino al più grande di tutti i tempi.