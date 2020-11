Ricovero Maradona, l’ex compagna Rocio: “Diego non beve acqua ma solo alcolici: è disidradato”

La notizia relativa al ricovero di Diego Armando Maradona è stata un colpo al cuore per il mondo del calcio. Ricoverato per depressione, è stato poi sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al cervello.

A parlare dello stato di salute dell’ex attaccante del Napoli ci ha pensato anche l’ex compagna di Maradona, Rocio Oliva. Queste le sue dichiarazioni: “Diego è stato ricoverato a settembre per la stesso motivo. Ma in questo caso è più deteriorato rispetto a prima. Qui quello che succede è semplice. Diego va in clinica per tre o quattro giorni e torna in forma perché viene idratato e gli sono somministrate le vitamine, ma questa non è una soluzione“.

“Diego deve risolvere il problema dell’assunzione di alcolici. È disidratato, perché non beve acqua, ma molto alcol e nient’altro. Quello che stanno già dicendo è che lui sia molto triste per colpa di Rocìo, ma io non ho niente a che fare con la sua depressione e non pagherò per una situazione in cui io non c’entro nulla“.

Rocio ha infine rivelato che dal momento della separazione non ha avuto molti contatti con Maradona, ma ha svelato il suo sogno: “Da quando mi sono separata non ho avuto molti contatti con lui, quando ho parlato con Claudia mi ha detto che Diego ha un sogno ed è quello di riunire i suoi figli, e io posso aiutarlo“