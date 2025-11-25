Rientro Lukaku, Conte predica calma: altri 15-20 giorni per rivederlo in panchina

Romelu Lukaku dovrà ancora attendere prima di tornare tra i convocati del Napoli. Dopo settimane di progressi incoraggianti, in molti si aspettavano di vederlo almeno in panchina nella sfida contro la Roma di Gasperini, ma la realtà è diversa. Il centravanti belga non sarà a disposizione e il suo rientro viene nuovamente posticipato.

A spiegare la situazione è stato Antonio Conte, che in conferenza stampa ha predicato calma. Il tecnico azzurro, consapevole dell’importanza di Lukaku per la seconda parte di stagione, ha chiarito come non ci sia alcuna intenzione di accelerare il recupero.

Per questo motivo, il belga continuerà ad allenarsi a Castel Volturno, seguendo un programma specifico definito insieme allo staff medico. Niente convocazione, dunque, e niente spot in panchina contro la Roma. La priorità resta quella di riportare l’attaccante a una condizione atletica ideale, senza pressioni e senza l’obbligo di dimostrare qualcosa prima del momento giusto.

Secondo le stime interne, serviranno ancora 15-20 giorni per pensare a una possibile convocazione. Il Napoli non vuole commettere errori e preferisce procedere con cautela, consapevole del valore assoluto del giocatore.