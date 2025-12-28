Rientro Lukaku, saranno necessarie almeno altre due settimane per il recupero della condizione fisica

Romelu Lukaku è finalmente guarito dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per quattro lunghissimi mesi, ma il suo rientro non sarà immediato. In casa Napoli, infatti, prevale la linea della prudenza: sia lo staff medico che Antonio Conte invitano alla calma, consapevoli di quanto possa essere rischioso forzare i tempi dopo un’assenza così prolungata.

Proprio per questo il belga non è stato convocato per la gara disputata oggi contro la Cremonese, una scelta ben ponderata e non legata a ricadute fisiche, bensì alla necessità di completare al meglio il percorso di recupero. Lukaku sta bene, ha superato i problemi fisici che lo avevano costretto allo stop e sta lavorando con continuità a Castel Volturno.

Tuttavia, dopo quattro mesi senza partite ufficiali, serve tempo per ritrovare la condizione ottimale, il ritmo gara e quella brillantezza che lo hanno sempre reso decisivo sotto porta. Il programma stabilito dallo staff è chiaro: lavoro progressivo, carichi controllati e inserimento graduale in gruppo, senza pressioni e senza fretta.

L’obiettivo è riavere Lukaku non solo disponibile, ma soprattutto pronto per incidere davvero, evitando spiacevoli ricadute. Per questo motivo, salvo sorprese, i tifosi dovranno attendere ancora: per rivedere il bomber belga in campo sarà necessario aspettare almeno altre due settimane.