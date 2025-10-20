Rieti, sassi contro il bus dei tifosi di Pistoia basket: morto il secondo autista

Tragedia nel mondo del basket, avvenuta dopo il match tra la RSR Sebastiani Rieti e l’Estra Pistoia, di Serie A2, vinta dalla squadra ospite. Il pulman dei tifosi di Pistoia è stato colpito da diversi sassi e oggetti contundenti, provocando una vittima.

TRAGEDIA DOPO IL MATCH – Il dramma sarebbe avvenuto durante il ritorno del bus a Pistoia sulla superstrada Rieti-Terni, all’altezza di Contigliano. Stando alle prime ricostruzioni, le tensioni sarebbero nate già nel palazzetto, tanto da richiedere l’intervento della Polizia e dei Carabinieri.

Tensioni che sono esplosi in una vera e propria tragedia quando alcuni tifosi della squadra rivale hanno iniziato a lanciare pietre contro il pulman dei sostenitori della squadra toscana. Un mattone ha raggiunto uno dei finestrini, rompendolo e colpendo il secondo autista, che è deceduto sul colpo.

Attraverso un comunicato ufficiale, la Sebastiani Basket Rieti si è così espressa al riguardo:

“Quanto accaduto stasera al termine della gara contro la Estra Pistoia ci lascia sgomenti. Il pullman che trasportava i tifosi ospiti, sulla strada del rientro, ha subito un atto inqualificabile, in quanto vittima di una sassaiola che ha causato il decesso di un autista del pullman stesso. La Sebastiani si dissocia completamente da quanto accaduto ed esprime il più sincero cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia dell’autista tragicamente scomparso. Si tratta di un un fatto gravissimo sul quale gli inquirenti, dei quali abbiamo piena fiducia, faranno luce. CI troviamo a parlare di fatti che nulla hanno a che vedere con lo sport, e totalmente distanti dai valori che ogni giorno, come club, cerchiamo di portare avanti”