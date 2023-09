Rigore Kvara e i dubbi dei tifosi avversari. Sottil: “Non voglio fare polemiche su questo episodio”

Il Napoli vince e convince, e per questo iniziano a dubitare del bel gioco espresso da parte della squadra di Rudi Garcia. Contro l’Udinese, infatti, la squadra partenopea è ritornata quella brillante dello scorso anno ed ha messo a segno quattro gol all’Udinese dell’allenatore Andrea Sottil.

I tifosi delle altre squadre, in particolare della Juventus, iniziano a preoccuparsi e guardare come maggiore attenzione le partite degli azzurri. In particolare, sul web, hanno puntato il dito contro Kvara ed il rigore che ha permesso al Napoli di aprire le marcature.

“Un leggero tocco e cade atterra, solo al Napoli possono assegnare un rigore del genere”, “Kvara è forte, ma passa più tempo a terra che in piedi. Sul rigore, per me inesistente, sembra che aveva perso una gamba”, “In Champions rigori così non li fischiano mai, in Italia solo al Napoli. Credo che l’obiettivo della Lega è far vincere di nuovo lo Scudetto a loro”.

Anche lo stesso allenatore dell’Udinese, Sottil, oltre a fare i complimenti al Napoli, ha sollevato qualche dubbio: “La difficoltà la conoscevamo, il Napoli è una squadra forte, il Napoli ha strameritato di vincere la partita, andiamo ad archiviare velocemente, senza fare polemiche, abbiamo perso 4-1 non mi soffermo sull’episodio del rigore”.