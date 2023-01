“Rigore ridicolo per il Napoli”, la sentenza di Tancredi Palmieri. Osimhen non si è fatto attendere

Il Napoli è uscito vincitore da un campo difficile come quello di Marassi. La squadra di Luciano Spalletti ha segnato due reti , una per tempo. Nella prima frazione di gara, gli azzurri hanno rimediato un rigore poi sbagliato da Matteo Politano.

L’intervento di Tancredi Palmieri, giornalista di SportItalia, è stato immediato: “Rigore ridicolo per il Napoli“. Per il giornalista, quindi, il rigore non doveva essere assegnato. La risposta a Tancredi è poi arrivata immediatamente da Victor Osimhen, il quale ha ammutolito il giornalista mettendo a segno la rete del vantaggio per la squadra.

Gli azzurri, poi, nel secondo tempo, hanno ricevuto un altro penality per tocco di mano di un giocatore blucerchiato. Su questo episodio, non ci sono state polemiche ed Elmas ha segnato la rete della vittoria definitiva.