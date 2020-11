Rijeka-Napoli, probabili formazioni: Petagna titolare, per i croati Under-21 in campo causa Covid

Questa sera la squadra partenopea dovrà disputare in Croazia, a casa del Rijeka, la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Dopo un inizio contrario alle aspettative, data la sconfitta contro l’AZ al San Paolo, il team di Gattuso viene da una vittoria contro la Real Sociedad.

Per continuare il trend positivo gli azzurri schiereranno in campo quelle che sono state reputate le migliori scelte possibili dal mister e dal suo entourage a partire da Petagna che, data l’espulsione di Victor Osimhen nel match precedente, avrà l’occasione di dimostrare il suo valore contro i croati dal primo minuto.

Dunque al suo fianco in attacco vedremo Politano, Mertens ed Elmas. A centrocampo non ci sarà invece Fabian Ruiz, ed i titolari saranno Demme e Lobotka. A difesa i quattro che verranno schierati saranno Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui

NAPOLI (4-2-3-1) Probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna

Per quanto riguarda il Rijeka, il club non viene da un buon momento data la sconfitta in casa contro la Real Sociedad, ed inoltre sono risultati diversi i giocatori positivi al Covid, cosa che costringerà Rozman a schierare in campo, molto probabilmente, anche alcuni appartenenti all’Under-21.

“Siamo in difficoltà, ogni tre ore ci misuriamo la temperatura e ogni tre ore mi ritrovo con una formazione diversa da poter schierare. Spero di avere 12 giocatori a disposizione, altrimenti dovrò schierare la Primavera”, ha detto Rozman.

RIJEKA (3-5-2) Probabile formazione: Nevistic; Escoval, Velkovski, Smolcic; Tomecak, Cerin, Lepinjica, Loncar, Stefulj; Menalo, Kulenovic