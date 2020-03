Riki Marcuzzo, la sconcertante dichiarazione sul Coronavirus: “Ce lo meritiamo”

A dire la sua riguardo l’emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio l’Italia intera è Riki Marcuzzo, ex cantante di Amici. Le parole del ragazzo, però, hanno lasciato tutti a bocca aperta.

LO SFOGA SOCIAL – Nelle sue IG Stories, il cantante che ha partecipato all’ultima edizione di Sanremo ha voluto dire la sua riguardo il terribile periodo che il Paese sta attraversando, ma che si sta allargando a macchia d’olio in tutto il Mondo. Le dichiarazioni di Riki, però, hanno lasciato tutti senza parole. Secondo il cantante, infatti, questo virus non è altro che una punizione per gli errati comportamenti delle persone. “Sono molto sensibile e quindi molto triste. Vedo che stiamo soffrendo tutti, che medici e infermieri stanno lavorando giorno e notte e che stanno morendo tantissime persone come sempre innocenti”, ha così esordito l’ex concorrente del talent.

“Questo virus ce lo meritiamo” – E se le prime dichiarazioni sono più che condivisibili, a sconcertare i follower è il seguito di questo sfogo: “Però purtroppo sono tra quelli che pensano che questo virus in fondo ce lo meritiamo. In giro c’è tanta avidità, ignoranza e soprattutto menefreghismo nei confronti del prossimo e dell’ambiente”. Per Riki Marcuzzo, se non cambiano in primis le persone, rimarrà tutto uguale. Inoltre, si è scusato per aver rimandato l’uscita del suo Album, ma, per l’artista, questo non era proprio il momento. “Non avevo l’umore giusto per far uscire un disco. Perdonatemi”, ha così concluso.