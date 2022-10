Riku Handa nuovo profilo per la Roma

I giallorossi sembrerebbero star trattando Riku Handa, terzino del Montedio Yamagata. Il calciatore giapponese sarebbe vicinissimo

Riku Handa potrebbe presto trasferirsi in giallorosso. In molti si chiederanno “Chi?”, ma in Giappone lo conoscono bene. Il terzino destro classe 2002 sarebbe il nuovo astro nascente del sol levante, con tante squadre a visionarlo.

I giallorossi starebbero trattando il suo ingaggio, con Daisuke Shibusava – direttore sportivo del Montedio Yamagata – che negli scorsi giorni si sarebbe trovato a Trigoria per trattare. Il calciatore è stimatissimo in Giappone, con la Roma che starebbe pensando ad un suo arrivo anche per motivi legati al marketing.

Una Roma nipponica

Un arrivo di Handa nella capitale italiana significherebbe un aumento sostanziale di ricavi provenienti dal Giappone, con la Roma che avrebbe così una crescita esponenziale incredibile nel paese.

Riku Handa è il nuovo enfant prodige del sol levante, con la nazionale giapponese under 21 che lo vedrebbe come uno dei prospetti migliori della propria rosa. In stagione il calciatore ha già collezionato circa 31 presenze con 3 assist. Non male per un profilo difensivo e giovane come il suo, che testimonia quanto possa essere potenzialmente forte per il futuro.

Al momento il suo cartellino vale meno di 1 milione di euro, con la Roma che sarebbe disposta a pagare anche oltre quella cifra ben volentieri pur di prelevarlo. Ad oggi i giallorossi sono l’unica squadra che – secondo cronaca – avrebbe fatto passi concreti ma ci sarebbero anche gli interessi di altre squadre europee per il calciatore. Intanto la Roma medita, aspettando anche la futura tourneé in terra nipponica.