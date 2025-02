Rimborso Wizz Air: Guida Completa per Affrontare Ritardi, Cancellazioni e Problemi con il Bagaglio

Wizz Air, una delle principali compagnie aeree low-cost in Europa, offre voli a tariffe competitive, ma i passeggeri possono incorrere in disagi come ritardi, cancellazioni, negato imbarco o problemi legati ai bagagli. Questo articolo spiega i diritti dei passeggeri e come ottenere un rimborso o un risarcimento con il supporto di Sos Viaggiatore.

Ritardo del Volo: Quando Hai Diritto a un Rimborso?

Secondo il Regolamento CE 261/2004, hai diritto a un risarcimento se:

Ritardo superiore a 3 ore all’arrivo.

all’arrivo. Cause del ritardo non dipendono da circostanze straordinarie come condizioni meteo avverse.

non dipendono da circostanze straordinarie come condizioni meteo avverse. Compensazione economica: Puoi ricevere tra 250 € e 600 € in base alla distanza del volo.

Wizz Air è anche obbligata a fornire assistenza durante l’attesa, inclusi pasti, bevande e, se necessario, alloggio.

Cancellazione del Volo: I Tuoi Diritti

Se il tuo volo è stato cancellato, hai diritto a:

Rimborso totale del biglietto o a una riprotezione su un volo alternativo. Compensazione economica (250 € – 600 €), a meno che Wizz Air ti abbia informato almeno 14 giorni prima o la cancellazione sia dovuta a cause straordinarie. Assistenza immediata, inclusi pasti, bevande e pernottamento.

Negato Imbarco: Come Agire?

Il negato imbarco, spesso causato da overbooking, ti dà diritto a:

Rimborso del biglietto o volo alternativo.

o volo alternativo. Risarcimento economico tra 250 € e 600 €.

tra 250 € e 600 €. Assistenza in aeroporto, come pasti e alloggio se necessario.

Bagaglio Smarrito o Danneggiato: Cosa Fare

Se il tuo bagaglio viene smarrito, danneggiato o consegnato in ritardo, hai diritto a un risarcimento. Ecco i passaggi:

Reclamo immediato : Compila un PIR (Property Irregularity Report) in aeroporto.

: Compila un PIR (Property Irregularity Report) in aeroporto. Termini per inviare il reclamo : Entro 7 giorni per bagagli danneggiati, 21 giorni per bagagli in ritardo.

: Entro 7 giorni per bagagli danneggiati, 21 giorni per bagagli in ritardo. Compensazione: Fino a circa 1.300 € in base alla Convenzione di Montreal.

Rimborso per Motivi di Salute

Se non puoi volare per motivi di salute, Wizz Air offre la possibilità di richiedere un rimborso, totale o parziale, del biglietto. Dovrai presentare un certificato medico valido e seguire le procedure ufficiali della compagnia.

L’Assistenza di Sos Viaggiatore

Gestire queste problematiche può essere stressante, ma con Sos Viaggiatore hai un supporto professionale al tuo fianco:

Consulenza gratuita : Ti aiutiamo a capire i tuoi diritti.

: Ti aiutiamo a capire i tuoi diritti. Gestione delle pratiche : Seguiamo il reclamo dall’inizio fino alla risoluzione.

: Seguiamo il reclamo dall’inizio fino alla risoluzione. Nessun costo iniziale: Paghi solo se otteniamo il tuo risarcimento.

Con un team esperto e anni di esperienza nella tutela dei viaggiatori, Sos Viaggiatore ti garantisce un servizio rapido ed efficace per ottenere il risarcimento che ti spetta.

Se hai subito un disagio o un problema con Wizz Air, non esitare: contatta oggi stesso Sos Viaggiatore e lascia che i nostri esperti si occupino di tutto. La tua serenità è la nostra priorità.