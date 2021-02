Rimedi per la cellulite: le giuste accortezze

La cellulite è uno degli inestetismi più diffusi, soprattutto tra le esponenti del genere femminile. Le aree del corpo maggiormente interessate sono le cosce, i glutei e i fianchi; senza dimenticare l’addome e, in qualche caso, le braccia.

Quali sono le cause di questa problematica? Devi sapere, innanzitutto, che essa riguarda non solo il tessuto adiposo ma anche l’epidermide e il sistema circolatorio. La genetica è senza dubbio un elemento importante che influenza l’insorgere di tale condizione, così come l’attività ormonale. Si aggiungono, poi, fattori scatenanti come uno stile di vita poco sano, un’alimentazione scorretta, abitudini come il fumo e l’alcool, un’esistenza troppo sedentaria.

Per fortuna, sono tanti anche i rimedi per la cellulite! Ad esempio è utile fare regolarmente dei massaggi, che stimolano la microcircolazione e diventano dei veri e propri strumenti di beauty routine. Ancora meglio se i movimenti sono accompagnati da creme realizzate con ingredienti naturali, come il caffè, l’olio extravergine di oliva e la bava di chiocciola.

Ti indichiamo un brand che fornisce una vasta gamma di preparazioni alla bava di lumaca: Nuvò Cosmetic, famoso per il suo catalogo trasversale e per l’eccellenza dei suoi prodotti. Un altro motivo per cui il marchio è tanto apprezzato è la sua vision green, connessa a valori come il rispetto per gli animali e per l’ambiente.

I molluschi da cui è ricavata la bava sono allevati tra le colline che circondano il Lago di Garda, un contesto che rispecchia decisamente una filosofia “verde”. La sostanza è estratta con lavaggi con acqua tiepida e con delicati massaggi, operazioni mai invasive per gli esemplari – che subito dopo sono rimessi sul territorio.

Ecosostenibilità, ricerca di tecniche all’avanguardia, desiderio di soddisfare ogni singola esigenza dei clienti. Questo è Nuvò, la cui popolarità si è estesa dall’Italia a molti paesi europei.

La dieta adeguata contro la cellulite

Torniamo al discorso da cui eravamo partiti: quali sono gli accorgimenti da seguire quando si è colpiti dalla cellulite?

Come già abbiamo evidenziato, da questo punto di vista la dieta svolge un ruolo essenziale. È sbagliato assumere cibi ricchi di grassi, che non fanno altro che peggiorare la situazione: limita quanto più possibile i salumi, gli insaccati, i latticini, i fritti, gli snack industriali.

Via libera, invece, alla frutta e alla verdura: l’ideale è consumarne 4 o 5 porzioni quotidiane, prediligendo gli alimenti ad azione drenante come le cipolle, gli spinaci, la lattuga, i finocchi, le arance, le fragole, le albicocche e i pompelmi.

Inoltre, evita gli zuccheri raffinati e le quantità eccessive di sale che favoriscono la ritenzione idrica. Vanno bene i cereali integrali e i legumi, fonte di fibre; sono suggeriti il pesce e la carne bianca, da preferire a quella rossa. Ricorda che il modo in cui si mangia influisce tantissimo sulla salute della pelle, e può davvero fare la differenza quando si è soggetti a inestetismi come la cellulite.

L’importanza della giusta idratazione

Chi beve poca acqua ha più probabilità di andare incontro alla cellulite. Infatti, un fattore che facilita la nascita di questo problema è l’accumulo di liquidi e di scorie nei tessuti.

Come insegnano i professionisti del settore, è indispensabile bere ogni giorno almeno 1,5-2 litri di acqua. Vi sono poi delle tisane che ci aiutano molto a combattere tale condizione, per le proprietà degli ingredienti da cui si ottengono: pensiamo, per esempio, a quella alla vite rossa, antiossidante e antinfiammatoria, e a quella alla betulla – nostra complice contro la ritenzione.

Al contrario, sono assolutamente da mettere da parte le bevande alcoliche e le bibite gassate. Queste, dopotutto, accentuano la presenza di tossine nell’organismo.

Cellulite e movimento

Uno dei maggiori rimedi per la cellulite è lo sport. Alcuni raccomandano un training breve e intensivo, con focus su glutei e gambe; altri un allenamento più soft e duraturo, come il pilates o il nuoto.

Ad ogni modo, è necessario muoversi spesso e non trascorrere ore e ore seduti. Usa le scale al posto dell’ascensore, fai una bella passeggiata rigenerante per andare e tornare dal lavoro. Piccoli stratagemmi che ti consentono di rimanere in forma, di migliorare la tua circolazione sanguigna e di contrastare problematiche come la cellulite.

Scrub fatti in casa anticellulite

Lo scrub è un buon coadiuvante in caso di cellulite, dato che rimuove le cellule morte e permette alle creme apposite di penetrare in profondità nel derma.

Uno dei vantaggi di questi prodotti è che possono essere anche homemade. Tutto ciò che devi fare è procurarti ingredienti semplici da reperire, di solito presenti nelle comuni dispense: il miele, i fondi di caffè, l’olio evo, il succo di limone e così via. L’effetto “granuloso” sarà dato dal sale grosso oppure dallo zucchero di canna.

Ti abbiamo fornito vari rimedi per la cellulite: cerca di combinarli per un esito ottimale. Non è difficile imprimere un miglioramento alla situazione con le giuste accortezze!