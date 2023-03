Rinnovi in casa Napoli. Tutti gli aggiornamenti

Nelle ultime ore sul tavolo delle trattative in casa Napoli si parla di Stanislav Lobotka, il regista che sta facendo così bene nel suo ruolo da attirare su di lui l’attenzione di diversi club europei. L’ex Celta Vigo, infatti, in quest’avvio di campionato ha fatto ricredere tutti coloro che non lo ritenevano all’altezza viste le prestazioni delle scorse stagioni entrando, di fatto, nel mirino delle big europee, primo fra tutti il Real Madrid.

Dalla Spagna non è ancora arrivata nessuna proposta ufficiale ma per De Laurentiis la cifra per la partenza è fissata a 60 milioni di euro. In realtà, il patron azzurro potrebbe non essere assolutamente d’accordo con la partenza. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti ai microfoni di Sky, infatti, sono stati avvistati in città i procuratori del calciatore per definire i dettagli del rinnovo.

A seguire, poi, dovrebbero arrivare le firme di Di Lorenzo e Rrahmani. Il capitano, in particolare, è diventato un punto di riferimento nel campo e fuori, risultando così uno degli insostituibili della squadra. Proprio per questo pare che si stia lavorando ad un rinnovo per legarlo al Napoli fino al termine della carriera.

Infine, si attende nelle prossime settimane la firma di Spalletti per il rinnovo del contratto fino al 2024. De Laurentiis, infatti, ha intenzione di sfruttare clausola unilaterale che permetterebbe di trattenere all’ombra del Vesuvio il tecnico almeno per un’altra stagione.

Tutti gli aggiornamenti da Marchetti: “Rrahmani e Di Lorenzo ancora non sono in fase decisiva e conclusiva. E nemmeno l’opzione Spalletti, per quanto mi risulta, è stata ancora utilizzata“.