Rinnovi in vista per il Napoli

La società partenopea inizia a pensare al futuro. In casa Napoli gli occhi sono puntati sul rinnovo contrattuale di Alex Meret. Il portiere del Napoli è stato uno degli uomini più discussi nell’ultimo anno tra le fila della rosa dei campani. Meret sembrava dover essere ceduto in questa estate facendo spazio ad uno tra Keylor Navas e Kepa. Alla fine è arrivato solo Sirigu e il portiere ex Udinese ha dimostrato in campo le sue qualità riconquistando tutti.

Secondo quanto riferisce Sky, in mattinata Federico Pastorello è arrivato al centro sportivo di Castel Volturno per discutere il rinnovo contrattuale di Meret e di Gaetano. I due giocatori si trovano in due posizioni diverse nella squadra, il portiere vive un ottimo periodo di forma mentre il centrocampista fino ad ora è stato utilizzato pochissimo da Luciano Spalletti.

Del rinnovo dei due calciatori azzurri ne ha parlato il giornalista di Sky, Gianluca di Marzio. Ecco le sue parole: “Questa mattina l’agente Federico Pastorello si è recato al centro sportivo del Napoli a Castel Volturno per discutere i rinnovi di contratto di Gianluca Gaetano ed Alex Meret.

Il centrocampista classe 2000, la scorsa stagione è stato protagonista in Serie B con la Cremonese, ha il contratto in scadenza nel Giugno del 2025. Per quanto riguarda Meret, titolare indiscusso della porta del Napoli da questa stagione, dopo l’addio di David Ospina, rimane da formalizzare l’accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza questo Giugno.”

Speriamo che i tempi dei rinnovi siano brevi e che al più presto vengano ufficializzati. Per Meret il rinnovo si aggira intorno ai 1.7 milioni di euro all’anno per quattro anni. Per il centrocampista Gaetano, invece, non si parla ancora di cifre vista la scadenza di contratto nel 2025.