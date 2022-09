Rinnovi Lobotka e Rrahmani, l’ok di ADL

Lobotka e Rrahmani potrebbero presto rinnovare i propri contratti con il Napoli, con sostanziosi aumenti di stipendio per loro

Sono due dei calciatori più importanti della rosa del Napoli, al momento. Il contributo di Lobotka e Rrahmani è sempre ottimale, con i due giocatori che presto potrebbero vedersi rinnovato il contratto.

Entrambi i calciatori sono stimatissimi da Luciano Spalletti, con un potenziale aumento di ingaggio che avrebbe l’ok di Aurelio De Laurentiis. I due calciatori in estate non sono mai finiti in dubbio, con un ruolo in squadra sempre più importante per loro.

Potenziali rinnovi

Entrambi i calciatori hanno contratti in scadenza nel 2025, ancora lontana dunque. Il Napoli vorrebbe portare i loro contratti ad un allungamento di almeno altri due anni, con una scadenza che arriverebbe al 2027. Ci sarebbe per loro un premio alla firma, a quanto si vocifera, con il Napoli disposto a puntare sui due anche in futuro.

Lobotka continua a raccogliere i consensi di tutta la società. Lo slovacco ha già collezionato 9 presenze con un gol e un assist. Contributo eccellente, che lo rende uno dei fari del centrocampo azzurro. Si può dire lo stesso per Rrahmani, con il kosovaro che è sempre più una certezza per la difesa partenopea. Per il difensore sono 8 le presenze stagionali, con un contributo enorme per la retroguardia. Ora i due calciatori sembrano potersi legare ulteriormente al Napoli, con contratti che potrebbero trattenerli nel capoluogo campano quasi fino a fine carriera. Il Napoli punta in alto e per farlo servono gli uomini giusti e quei due lo sono.