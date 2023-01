Rinnovi Napoli – Fumata bianca per Rrhamani e Lobotka

Il Napoli, dopo la ripresa del campionato, continua a guidare la classifica di Serie A e punta sempre di più a conquistare lo scudetto. L’ottimo lavoro svolto in campo è accompagnato, però, anche da un’ottima gestione dal punto di vista dirigenziale.

La dirigenza azzurra, infatti, sta lavorando per blindare alcuni calciatori per evitare di vederli partire a parametro zero come già successo con Lorenzo Insigne.

In questa prospettiva il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è ormai da qualche settimana che sta lavorando al rinnovo di Rrhamani e Lobotka. Secondo le ultime indiscrezioni, rivelate dall’edizione odierna de Il Mattino, è attesa a breve la fumata bianca.

Secondo quanto riportato, i due calciatori si legheranno alla maglia azzurra fino al 2028 con un tetto ingaggi invalicabile da 2,5 milioni di euro.