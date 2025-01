Rinnovo contrattuale di Alex Meret: il Napoli rischia

Oltre al calciomercato, in casa Napoli il tema dei rinnovi contrattuali occupa un posto di rilievo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, non si è ancora giunti a un accordo per il prolungamento del contratto del portiere Alex Meret, creando una situazione potenzialmente critica per la società partenopea.

Continuano le trattative

Attualmente legato al Napoli fino a giugno 2025, il giocatore sarà libero di negoziare con altre squadre a partire da febbraio, qualora non venisse trovato un accordo prima di quella data.

Federico Pastorello, agente di Meret e figura influente nel panorama calcistico, si è mostrato disponibile a continuare le trattative, ma rimane fermo su alcuni punti essenziali, come bonus e incentivi, che considera non negoziabili.

Nonostante il clima sereno tra le parti e la volontà del portiere di restare a Napoli, il tempo stringe. Basterebbe una mossa decisa da parte della società per superare lo stallo e garantire la permanenza di un giocatore considerato fondamentale per la squadra.

La situazione richiede una soluzione rapida: la possibilità di perdere un elemento di tale importanza a parametro zero sarebbe un colpo difficile da assorbire per il club.