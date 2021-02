Rinnovo Donnarumma: Raiola chiede 10 milioni di euro all’anno

A poche ore dal fischio d’inizio del derby contro l’Inter, in casa Milan risulta ancora irrisolto il caso del rinnovo del contratto di Gianluigi Donnarumma. Il numero 99 rossonero ha un contratto che come tutti sanno scadrà a giugno 2021: nonostante la data così ravvicinata ancora non si è riusciti a trovare l’accordo per il rinnovo.

Il buon esito, però, non è tuttavia garantito, vista la difficoltà nel trattare che la dirigenza rossonera sta riscontrando con il suo procuratore Mino Raiola, osso duro per qualsiasi società.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero notevoli differenze di vedute tra le due parti che impedirebbero una fumata bianca nella trattativa:

“E, nonostante il portierone stabiese abbia da tempo votato per la conferma nel club che lo ha lanciato nel grande calcio, il dialogo con Mino Raiola procede a rilento. Un contratto al massimo di due anni? I vertici di via Aldo Rossi ne chiedono almeno tre. E poi quella richiesta da 10 milioni all’anno… Comunque Gigio non si distrae e pensa positivo”.

Tra le divergenze più importanti sicuramente c’è la cifra del nuovo ingaggio: attualmente il portiere campano percepisce sei milioni di euro annui; ma, stando alle ultime indiscrezioni, la nuova richiesta sarebe quella di arrotondare lo stipendio a 10 milioni. Maldini e la dirigenza la ritengono una cifra esorbitata che non potranno offrirgli: non sarà facile, dunque, trovare un accordo su questo punto.

Infine, un altro tema di discordia concerne l’eventuale inserimento di una clausola rescissoria: il Milan è ancora una squadra in costruzione e non è detto che riuscirà a garantire al suo giovane talento la possibilità di vincere qualche trofeo a breve termine.