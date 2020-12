Rinnovo Dybala, la Juve ha fatto una proposta che non cambierà. Futuro nelle mani del giocatore

Il presidente Agnelli ha confermato l'offerta di rinnovo per l'argentino, ma la risposta ancora non è arrivata

Tra le questioni più spinose in casa Juventus c’è quella legata al futuro di Paulo Dybala. Il trequartista argentino è in scadenza di contratto nel 2022 e al momento non c’è accordo con la società per il prolungamento.

Nella giornata di ieri il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, in occasione della manifestazione Golden Boy organizzata da Tuttosport, si è espresso sulla questione rivelando l’esistenza di una proposta di rinnovo:

“Paulo ha avuto un momento difficile dopo aver contratto il Covid. Ho sentito con enorme piacere il suo amore per la Juve, è un amore ricambiato. Vediamo in lui il capitano di domani.

L’altro elemento, a me risulta che abbia già ricevuto una proposta che lo pone tra i primi venti giocatori più pagati in Europa. Stiamo aspettando serenamente una sua risposta, la cosa più importante è che risponda sul campo. Tutti insieme vorremmo diventasse uno dei primi cinque giocatori in Europa, lui ancora non lo è e lo sa”.

Stando a quanto riporta Sportmediaset, l’offerta per il rinnovo da parte della società bianconera non sarà modificata, la cifra si aggirerebbe sui 10 milioni di euro a stagione ed è lontana dai 15 milioni chiesti dall’entourage dell’argentino. La decisione, dunque, spetterà allo stesso Dybala. In caso di rifiuto l’argentino potrebbe fare le valigie nella prossima estate.