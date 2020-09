Rinnovo Hysaj-Napoli, ancora non c’è l’accordo. Venerato: “Il problema è De Laurentiis”

"Il giocatore vuole delle garanzie economiche per restare e non sembrano essergli state date al momento"

Il giornalista Ciro Venerato ha di recente parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito all’operazione di rinnovo di contratto di Hysaj con il Napoli, ed ha spiegato che ancora non ci sarebbero i margini per prolungare l’accordo tra le due parti, ed il problema sarebbe De Laurentiis.

“Nella serata di venerdì – ha spiegato Venerato – c’è stato un summit di calciomercato tra Aurelio De Laurentiis, Giuntoli e Giuffredi, procuratore di Hysaj. La fumata è stata nera dato che il procuratore ha chiesto tre milioni per rinnovare”.

“Nel corso della discussione il presidente ha invece offerto 2.5 per i prossimi tre anni con una variabile però – ha proseguito il giornalista – Il difensore avrebbe dovuto accontentarsi di 2 milioni per questa stagione”.

“La richiesta di Aurelio De Laurentiis non è piaciuta a Giuffredi. Hysaj sta bene con Gattuso, ha legato con lui, ma vuole delle garanzie economiche per restare. Giuffredi ha cercato di andare incontro al Napoli. Ha chiesto 2.6 milioni finché il club resta in Europa League e 2.8 quando – si spera – andrà in Champions League.

“Il rinnovo però – ha concluso – doveva partire già da quest’anno, invece tale richiesta non è stata accettata da De Laurentiis. La fumata è stata nera. Si attendono ulteriori aggiornamenti”.