Rinnovo in sospeso per Kvaratskhelia: il Napoli al lavoro per blindare la sua stella

Dopo la vittoria contro il Monza e il ritorno al comando della classifica, in casa Napoli resta ancora da risolvere una questione importante: il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. L’argomento è stato sollevato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha evidenziato l’importanza del futuro del giocatore georgiano per il club.

Kvara è da blindare

Kvaratskhelia, ormai elemento chiave della squadra, punta a un contratto che rifletta il suo status di top player all’interno del Napoli. Di recente, il direttore sportivo Manna ha cercato di abbassare la pressione, ricordando che l’attuale accordo ha ancora tre anni di validità. Tuttavia, è noto come queste situazioni possano evolvere rapidamente, e il precedente caso di Victor Osimhen, con le trattative travagliate per il suo rinnovo, ha lasciato un segno indelebile.

Nonostante le trattative in corso, la sensazione è che un’intesa verrà raggiunta. Kvaratskhelia è infatti il volto simbolo del Napoli attuale, e la società non può permettersi di perdere una delle sue stelle più luminose.

Scrive il quotidiano sportivo: “Kvara reclama un trattamento da top player, quantomeno da top player del Napoli. Qualche giorno fa il ds Manna ha provato a raffreddare gli animi, a non mettere fretta. «Ha ancora tre anni di contratto».

È vero ma in questi casi si sa come va a finire. E la scottatura Osimhen è troppo recente per non aver lasciato il segno. L’accordo si troverà. Kvaratskhelia è l’uomo copertina di questo Napoli”.