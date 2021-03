Rinnovo in vista per Ghoulam: Federico Dimarco per completare la ‘coppia’ di terzini sinistri?

L’incubo di Ghoulam pare stia terminando, con l’algerino pronto a riprendersi il suo posto sulla fascia mancina di difesa. L’algerino infatti sta piano piano tornando ai suoi livelli. Un’ottima notizia per il Napoli e per Gattuso che può aggiungere così una freccia importante al suo arco.

Dato le buone prestazioni, già si parla di rinnovo di contratto fino al 2024, spalmando l’attuale ingaggio. D’altronde, il suo agente Mendes non ha mai interrotto i colloqui col Napoli.

A giugno il Napoli potrebbe ritrovarsi scoperto in quel ruolo. Hysaj ha già fatto sapere che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2021. Inoltre, anche Mario Rui con ogni probabilità partirà per altri lidi.

Rimarrebbe quindi il solo Ghoulam, e a quel punto sarà inevitabile intervenire sul mercato. Il nome che più piace alla dirigenza azzurra è quello di Federico Dimarco, di proprietà dell’Inter ma attualmente in prestito al Verona.

Dimarco potrebbe quindi essere il terzino scelto per alternarsi con Faouzi la prossima stagione. Dimarco avrebbe un costo di circa 10 milioni, e bisognerà trattare con l’Inter, qualora quest’ultima dovesse esercitare il controriscatto dal Verona.

Un altro nome che piace è quello di Emerson Palmieri. L’ex Roma però ha costi molto più elevati rispetto il veronese. Quindi molto probabile che la scelta ricada alla fine su Dimarco.