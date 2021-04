Rinnovo Insigne, ADL offre la metà dell’attuale ingaggio: l’agente di Lorenzo avrebbe già incontrato il Milan

Lorenzo Insigne, contro la Juventus, ha segnato l’ennesimo gol con la maglia del Napoli. Le prestazioni dell’attaccante di Fuorigrotta sono diventate davvero importanti e, nonostante ciò, il rinnovo contrattuale è in bilico.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Aurelio De Laurentiis avrebbe offerto la metà del suo attuale ingaggio per farlo rinnovare, una cifra che ha colpito l’agente e lo stesso calciatore.

Come appreso da Gianluca Di Marzio, proprio nella giornata della rete alla Juventus l’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane, avrebbe avuto un incontro con la dirigenza del Milan.

Il club ha definito l’incontro una visita di cortesia, ma i rossoneri non hanno mai nascosto di apprezzare le prestazioni di Lorenzo Insigne.

Nel caso in cui Aurelio De Laurentiis non migliori la propria offerta, Lorenzo Insigne farà le sue valutazioni. Il desiderio dell’attaccante è restare in azzurro ma non alle condizioni poste dal presidente partenopeo.