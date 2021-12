Rinnovo Insigne, Liberato Ferrara: “La decisione della famiglia di Lorenzo è questa…”

L’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane, ha rilasciato delle dichiarazioni su Canale 21, riportate poi dalla Gazzetta dello Sport. Egli ha ribadito nuovamente la distanza che c’è tra il suo assistito e il Napoli: “Non c’è una situazione attuale, è stata fatta un’offerta non ritenuta accettabile, non ritenuta congrua ma non significa che non ci parliamo più. Ognuno fa la sua parte, c’è chi fa una domanda e chi una richiesta, la cosa più giusta è parlare tra di noi. Ho letto più volte che Lorenzo abbia chiesto la luna ma nessuna richiesta è mai stata fatta. Sente Napoli una parte del suo corpo, tiene in maniera forse troppo eccessiva a Napoli ed i napoletani, faccio fatica a trovare un calciatore più attaccato alla maglia di Lorenzo”.

Una situazione che ancora non sembra essere cambiata. Si è parlato di una possibile apertura da parte di De Laurentiis, ma stando a queste affermazioni, non è stato così. Insigne nel frattempo, continua a rispettare il suo contratto, anche se ad oggi la stagione è stato un chiaro-scuro. Alcuni tifosi cominciano a pensare che, questa vicenda stia cominciando a pesare nella testa del capitano azzurro.

A tal proposito, è intervenuto anche il giornalista Liberato Ferrara sul suo sito 87tv. Secondo Ferrara, Insigne sarebbe forse disposto a firmare col Napoli, soprattutto per il “bene” della sua famiglia; allo stesso tempo anche De Laurentiis deve essere disposto a venire incontro al giocatore: “Alla fine il contratto tra il Napoli ed Insigne si farà. Perché il giocatore vuol restare a Napoli, anche per assecondare moglie e figli. Perché la società non può permettersi il lusso di perdere la sua bandiera. Il contratto si farà, a patto che ognuno faccia un passo indietro. Il Napoli non deve pensare di prendere per la gola il calciatore. Insigne da parte sua non può pretendere cifre impossibili, non solo per il momento storico dovuto alla pandemia, ma per una questione di età”.