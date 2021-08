Rinnovo Lorenzo Insigne, ADL non ha gradito il gesto del procuratore del capitano

Il rinnovo di Lorenzo Insigne, in casa Napoli, è ancora un caso. Tra il presidente azzurro e l’agente del calciatore non vi è un buon rapporto dopo quanto accaduto sui social qualche settimana fa.

Pisacane, infatti, ha postato un insulto di un tifoso al presidente azzurro sui social, un gesto considerato sgradevole e poco educato da parte della dirigenza partenopea.

Da quel momento, tra i due non vi è stato nessun tipo di contatto, con De Laurentiis che vuole parlare da solo e personalmente con Lorenzo Insigne.

Ad oggi, però, sembra difficile un accordo per la permanenza in azzurro del giocatore campione d’Europa. Il contratto è in scadenza il prossimo anno e il rischio di un addio a parametro zero è dietro l’angolo.

La volontà di Insigne è chiara, ovvero restare in azzurro. Anche De Laurentiis non vorrebbe separarsi dal suo capitano. Tuttavia il contratto di Insigne è ormai fuori portata e la necessità di rinnovarlo al ribasso è una prerogativa imprescindibile.