Rinnovo Meret, la fumata è nera: Conte rischia di perdere un titolarissimo il prossimo anno?

L’edizione de Il Corriere dello Sport scrive del Napoli e della trattativa per il rinnovo di Alex Meret. Secondo quanto raccolto dal noto quotidiano, infatti, sarebbe nera la fumata per il rinnovo del portiere azzurro con la SSC Napoli: “L’ultima fumata nera inizia a diventare pesante, anche perché tutto sembrava ormai pronto per il rinnovo almeno fino al 2027″.

“Federico Pastorello, l’agente di Alex, ha fino ad adesso evitato pericolose e spericolare uscite: nessuna rottura. Anzi, ogni volta che può, garantisce che la trattativa è ancora in piedi, che non c’è fretta nel chiudere, che la volontà è quella di andare avanti”.

“Nessuna minaccia di andar via, di liberarsi a parametro zero, di firmare per altri: Meret vuole attendere fino all’ultimo secondo il Napoli. E lo stesso garantisce il club azzurro. Ma la firma non c’è. Né sul contratto 1+1 ipotizzato da molti, né sul biennale, né su nulla”.

FUMATA NERA PER IL RINNOVO DI ALEX MERET CON LA SSC NAPOLI: ANTONIO CONTE DOVRA’ FARE A MENO DEL PORTIERE TITOLARE A PARTIRE DALLA PROSSIMA STAGIONE?

Nel caso in cui Conte decida di restare in Campania, non sarà per nulla facile il prossimo anno. Oltre che Meret, infatti, molti sono i nomi dei calciatori che potrebbero andare via secondo le indiscrezioni di questa settimana. Tra questi vi sarebbe anche Zambo Anguissa come rivelato nei giorni precedenti dal direttore di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio.