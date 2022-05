Rinnovo Mertens, ancora nessun punto d’incontro. Alvino: “Preoccupato per un motivo”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino. Tra i vari temi discussi, il giornalista ha parlato anche del rinnovo di Dries Mertens e del suo contratto in scadenza tra poco più di trenta giorni.

“Non prevedo colpi di scena per il rinnovo di Mertens, l’auspicio è che possa arrivare la fumata bianca ma sono un po’ preoccupato perché le parti sanno quello che vogliono loro e quello che vogliono gli altri“.

“Si sta mettendo un po’ di fretta e se l’attaccante non si fa né sentire né vedere per via di vacanze e Nazionale allora tutto diventa difficile“.

Il futuro di Dries Mertens è quindi in bilico. Il suo contratto è in scadenza e non ancora si è trovato un punto d’incontro tra le parti.

Carlo Alvino ha infine dichiarato: “Si tratta di una questione da monitorare giorno per giorno. L’idea di Aurelio De Laurentiis è dare delle deadline per le cessioni“.