Rinnovo Mertens: c’era l’accordo ma De Laurentiis non ha gradito una proposta del belga

L’edizione odierna del quotidiano sportivo italiano TuttoSport, ha svelato un interessante retroscena riguardante la trattativa di rinnovo tra Mertens ed il Napoli. A quanto si evince dall’articolo infatti, le parti erano molto vicine alla fumata bianca.

Non solo, nell’ultimo incontro faccia a faccia tra il calciatore e De Laurentiis, si erano registrati incoraggianti passi avanti. Addirittura pare che fosse stato trovato anche l’accordo. Il tutto sarebbe stato solo da mettere nero su bianco.

Poi però qualcosa è andato storto. Secondo TuttoSport Aurelio De Laurentiis non avrebbe per nulla gradito una richiesta fattagli da Mertens. In particolare il calciatore belga, a nome di tutta la squadra, aveva chiesto al patron azzurro l’interruzione della causa giudiziaria mossa dal presidente contro i suoi giocatori per il ‘noto’ ammutinamento verificatosi post Salisburgo.

Una richiesta che non è andata affatto giù a De Laurentiis e che ha fatto incrinare, e non poco, i rapporti tra le parti interessate. Nessun problema economico quindi, anche perché l’offerta partenopea avanzata a Mertens era molto simile a quella arrivatagli in questi giorni da Milano.

L’Inter dunque sembra in vantaggio in questo momento, sia sulla concorrenza che sul Napoli stesso, per accaparrarsi le prestazioni sportive del folletto belga. Quest’ultimo accetterebbe volentieri la casacca nerazzurra, la quale, oltre ad avere un ottimo progetto tecnico, gli permetterebbe di disputare nuovamente la Champions League anche la prossima stagione.