Rinnovo Mertens: il belga uomo-spogliatoio, ma nessun segnale per il rinnovo

L’avanzare dell’età da parte di Dries Mertens, ha causato al belga moltissimi guai fisici che ne hanno condizionato l’ultima parte di carriera. Ormai 34enne, “Ciro” è risultato un po’ più discontinuo in termini di prestazione, sia col club azzurro, sia con la propria nazionale dei “Diavoli rossi”. Le statistiche di quest’anno non sono negative, ma nemmeno paragonabili a quelle degli “anni d’oro”: in Serie A ha collezionato 20 presenze, timbrando per 7 volte il cartellino.

Certamente in alcune partite si è vista l’alta qualità del centroavanti azzurro, come ad esempio nella partita contro la Lazio; in alte un po’ meno. Una cosa è rimasta indifferente: Mertens è ancora l’uomo spogliatoio. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna “Il Mattino”, attribuisce al belga gli appellativi “anima e spirito-guida”, sottolineando la sua l’importanza, non più solo dal punto di vista tecnico.

Nonostante lo scarso minutaggio, Mertens ha risposto quasi sempre presente, dando il suo contributo in alcuni momenti chiave della stagione, soprattuto quando l’infermeria del Napoli era piena. Oltre a ciò, Mertens non si è mai risparmiato anche fuori dal campo: infatti, più e più volte è stato ripreso in alcuni momenti delle partite, dare consigli al suo collega più giovane, Victor Osimhen.

Il problema è sempre e solo uno: il rinnovo del contratto. Il suo contratto scade in questa estate, proprio come per Lorenzo Insigne. Se quest’ultimo non ha rinnovato, trovando un accordo con i canadesi del Toronto, per Mertens la situazione non è molto differente. Ad oggi il classe 87′ non si è accordato con nessun altro club italiano o straniero, visto che il suo desiderio è di rimanere a vita con la maglia del Napoli.

Ad oggi De Laurentiis non ha proposto nessun tipo di accordo, nemmeno un contratto che prevede un’eventuale taglio dell’ingaggio. Il belga è uno dei più pagati nella rosa degli azzurri, con il suo stipendio che ammonta a circa 4 milioni di euro l’anno. Vista la nuova politica di “austerity” della società, sicuramente non si potrà rinnovare a tali cifre, ma lo stesso Mertens ha dichiarato di essere disposto a rinnovare al ribasso.