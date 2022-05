Rinnovo Mertens, Il Mattino: “Sensazioni negative”. Nel frattempo De Laurentiis non si sbilancia

La stagione calcistica è ormai agli sgoccioli. Manca solamente una partita per la fine della Serie A: mentre Inter e Milan si darannà battaglia a “distanza” per la conquista dello scudetto italiano, il Napoli giocherà in casa dello Spezia, senza troppe pretese vista la mancanza di obiettivi. Per questo motivo, la dirigenza azzurra è già al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione.

Nella giornata odierna, il presidente Aurelio De Laurentiis ha presenziato ad una conferenza stampa SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, di presentazione del ritiro di Dimaro-Folgarida, che si terrà dal 9 al 19 luglio. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha anche rilasciato qualche dichiarazione sul mercato del Napoli: queste le sue parole sulla situazione contrattuale di Dries Mertens.

“Rinnovare il contratto di Mertens? Credo sia inopportuno parlarne quando ci sono ancora partite in corso. Appena finito tutto, se uno è veramente interessato, se ne parla senza problemi. Il 22 maggio giochiamo a La Spezia, poi il 23 o il 24 maggio, cioè al mio compleanno, magari ne parleremo. Il 25 maggio tornerò ancora a Napoli per altri impegni. Dovrò pure incontrare Spalletti per programmare il prossimo calciomercato. Non scappiamo, siamo qui. Il dialogo è alla base di ogni accordo, se non c’è quello allora si va in vacanza e buonanotte ai sognatori”.

La questione Mertens sarà uno dei punti cardini dell’estate del Napoli. Il belga rappresenta una bandiera del Napoli, nonchè il miglior marcatore della storia del Napoli con 148 reti messe a segno. Nonostante l’età avanzata, il centroavanti ex-Psv può far sempre comodo a Luciano Spalletti, sia come vice-Osimhen, sia come spalla d’attacco del nigeriano. La situazione del rinnovo però, resta ancora molto incerta stando alle parole del presidente De Laurentiis.

Questo alone di incertezza sulla permanenza di Mertens, è stato confermato anche da un recente articolo del quotidiano “Il Mattino”, che parla di sensazioni negative:“Il patron ha lasciato il pallino al belga: faccia lui la prossima mossa. L’opzione di rinnovo il Napoli non la eserciterà. Ed è questo che De Laurentiis è andato a dire a casa dle belga. Lui è una delle bandiere e meritava che fosse il presidente, in un faccia a faccia, a comunicarglielo direttamente. Ora se davvero Dries darà disponibilità per un ingaggio (di un anno) assai decurato, De Laurentiis potrebbe riaprire a una sua permanenza. L’impressione resta comunque assai negativa.”