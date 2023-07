Rinnovo Osimhen, la condizione posta dall’attaccante per rinnovare alle cifre offerte dal Napoli

In casa Napoli il futuro di Victor Osimhen è senza dubbio la principale preoccupazione. L’attaccante azzurro ha infatti il contratto in scadenza tra due anni e sarà fondamentale procedere con il rinnovo per evitare brutte sorprese ed un possibile addio a costo zero. Nella conferenza stampa di presentazione delle nuove maglia, il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato che Victor resterà, salvo offerte indecenti.

Di Osimhen ne ha parlato l’edizione de Il Corriere dello Sport: “Il Napoli non vuole venderlo e anzi vorrebbe rinnovare il contratto in scadenza 2025, lo ha detto De Laurentiis, a meno che non arrivi una proposta irrinunciabile (testuale).“

Per rinnovare alle cifre proposte dal Napoli, Osimhen avrebbe avanzato una sola richiesta, ovvero quella di avere una clausola rescissoria inferiore ai 100 milioni di euro. Una richiesta, però, che difficilmente troverà d’accordo Aurelio De Laurentiis. Il calciatore ha infatti attirato le attenzioni del PSG pronto ad offrirgli uno stipendio superiore ai 12 milioni di euro a stagione.