Rinnovo Osimhen, Modugno: “Bisognerebbe assicurargli almeno 10 milioni di euro di ingaggio”

In questa seconda parte di campionato il Napoli continua a vivere il proprio momento d’oro guidato dalla coppia Osimhen – Kvaratskhelia in attacco. E’ proprio per questo che nelle future sessioni di mercato gli azzurri devono fare attenzione a non perdere i propri talenti che sono già entrati nel mirino delle big d’Europa.

Non è una novità la notizia secondo cui il nigeriano nella prossima finestra di mercato potrebbe dire addio alla maglia azzurra per trasferirsi oltremanica. Su di lui, infatti, sono puntati da tempo i riflettori di Newcastle, Arsenal, Manchester United e Chelsea.

Non è escluso, però, che il presidente De Laurentiis possa tentare di trattenerlo. In che modo? A parlarne è stato Francesco Modugno ai microfoni di Sky: “Tenere Osimhen in questo momento non è semplice, andrebbe convinto il giocatore. Inoltre rinnovargli il contratto significa assicurargli almeno 10 milioni di euro di ingaggio. Trattenerlo significherebbe un gesto di lucida follia da parte di Aurelio De Laurentiis”.

Tra gli altri rinnovi di contratto attesi c’è anche quello del mister Spalletti che resterà a Napoli almeno fino al 2024 ma non è stato ancora discusso un ulteriore allungamento. Su di lui Modugno ha dichiarato: “Con l’allenatore probabilmente, rispetto a quanto avviene con i calciatori, si riesce a avere un’incidenza diversa nei discorsi. Non so lui quanto abbia voglia, in questa fase della sua vita, di legarsi a un progetto pluriennale”.