Rinnovo vicino per Juan Jesus

In uno straordinario momento di forma per il Napoli, la dirigenza azzurra pensa al mercato in entrata ed in uscita. Ma non solo, la società partenopea sta lavorando in anticipo per i rinnovi dei suoi calciatori. Negli scorsi giorni si era parlato dei prolungamenti di Kvaratskhelia, Elmas e Lobotka. Nelle ultime ore invece Aurelio De Laurentiis sembra essere concentrato sul rinnovo di Juan Jesus.

Il difensore centrale farà ancora parte del progetto azzurro, l’accordo per il suo prolungamento del contratto sembra essere in dirittura d’arrivo. Di questa trattativa ne ha parlato il Corriere dello Sport. Ecco cosa ha scritto il quotidiano sportivo: “Le cose del calcio, tra l’altro, sono sempre imprevedibili, e infatti uno degli uomini considerati fino a poche settimane fa a elevatissimo rischio-addio si avvia a rinnovare: Juan Jesus, illustre parametro zero che prossimamente potrà essere ufficialmente considerato ancora un pezzo del progetto”.

“Dopo Lobotka, dicevamo, la firma più vicina è quella di Juan Jesus, tecnicamente svincolato ma ormai a un passo dalla chiusura dell’accordo con il club azzurro. Sì, il Napoli ha puntato e continuerà a puntare su di lui: del resto è un difensore di 31 anni di spessore e carattere, ha sempre garantito prestazioni di ottimo livello e in più è mancino. E italiano: cittadinanza acquisita”.

Juan Jesus è uno dei fedelissimi di Luciano Spalletti. Il brasiliano è un’ottima alternativa ai difensori titolari. Con il Napoli ha ritrovato la forma ed ha dimostrato di poter dire ancora la sua a trentuno anni.

A fine stagione De Laurentiis proporrà il rinnovo anche a Osimhen e Kvara, per proteggerli dall’assalto delle big d’Europa. Mentre più complesso sembra il prolungamento di Amir Rrahmani e totalmente ferme, invece, le trattative di Piotr Zielinski e Hirving Lozano. Il Napoli, anzi, ha già iniziato a cercare le alternative sul mercato. Molto probabilmente il polacco e il messicano lasceranno Napoli dopo diversi anni in azzurro.