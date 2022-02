Rino Foschi ricorda Zamparini: “Il Napoli provò a prendere Dybala offrendo Jorginho più 20 milioni”

La morte del presidente Zamparini ha scosso il mondo del calcio. Nonostante la sua immagine fosse stata macchiata da alcuni procedimenti e condanne giudiziali, legate alla sua gestione al Palermo, che hanno portato al fallimento stesso del club rosa-nero nel 2019, resta comunque il fatto che l’era Zamparini è stato il momento più alto vissuto dal club siciliano e questo non va dimenticato.

Molti personaggi del mondo calcistico, soprattutto chi ha lavorato con lui, hanno deciso di omaggiarlo con foto, messaggi o dichiarazioni: da Dybala fino a Pastore per passare poi a Baldini, e tanti, tanti altri. In particolare Rino Borghi, attuale direttore sportivo del Palermo, che ricoprì la stessa carica dal 2002 fino al 2008 con il club di Zamparini, ricordando con tanto affetto l’ex patron della squadra siciliana, ha svelato diversi retroscena riguardanti il Napoli:

“E’ stato un grande dirigente, è una perdita enorme per me. Ho condiviso tante esperienze della mia vita con lui. Non è affatto facile. Conosco bene come lavorava, era un genuino ed ha pagato troppo e non lo meritava per quello che ha dato al Palermo. Peccato sia finita così, Maurizio ha dato tutto per il club dei rosanero”.

“[…] Zamparini voleva comprare il Napoli? Lui era un appassionato di calcio, simpatizzava per gli azzurri, ma non c’è mai stato nulla in tal senso. Era un altro il presidente che voleva comprare il club, l’ex patron del Genoa Preziosi, infatti, è sempre stato un grande tifoso del Napoli”- questo è ciò che ha dichiarato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Sempre Foschi è poi intervenuto anche su Radio Marte, svelando un’offerta del Napoli al Palermo di Zamparini per Paulo Dybala: “Dybala? Non l’ho creato, però l’ho venduto. Cavani l’ho creato io. Dybala l’ho solo ‘commercializzato’. Arrivò il momento che era da vendere, c’era tanta concorrenza, Zamparini si era fissato che voleva darlo alla Juventus. Il Napoli fece una grande offerta, a me non sembrava vera: 20 milioni e Jorginho, poi però fu venduto alla Juventus. Io dissi a Zamparini che era un buon affare. Jorginho mi faceva diventare pazzo, a Napoli con Benitez giocava e non giocava“.

Infatti la Joya andò alla Juventus, per una cifra totale di 32 milioni più 8 di bonus, durante l’estate del 2015. L’attaccante argentino da allora non si è più mosso da Torino e la sua carriera con i bianconeri è stata molto altalenante, dove la sua classe e il suo talento non sempre si sono potuti apprezzare per via dei molti problemi fisici. Il classe 93′ potrebbe lasciare la Juventus proprio quest’anno, visto che il suo contratto è in scadenza e le trattative ad ora sembrano “congelate”.