Rino Gattuso ancora senza panchina, ci pensa la Salernitana. Iervolino: “Non precludo nulla”

È passato quasi un anno da quando Rino Gattuso e il Napoli si sono separati. Da quel momento, l’allenatore non ancora è riuscito a trovare una destinazione, con l’ex Milan che ha rifiutato diverse destinazioni.

Il carattere di Gattuso, infatti, non è facile e vuole una squadra pronta a puntare su di lui, anche se non un top club.

Nelle ultime ore il mister sarebbe finito nel mirino di un altro club campano, la Salernitana, con il presidente Iervolino che ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sull’ex allenatore del Napoli: “Gattuso in panchina? Non precludo nulla, è stata una bandiera per Salerno ma ora c’è Nicola e siamo contenti di lui: ci voleva un allenatore arcigno. Parla molto alla squadra, spero ci porti alla salvezza“.

“Ho l’amaro in bocca per Diego Costa: sembravamo vicinissimi, una escalation in 48 ore lo ha fatto sfumare“.

In futuro, quindi, è possibile un ritorno di Rino Gattuso in Campania, anche se su una panchina diversa dalla precedente.