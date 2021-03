Rino Gattuso e la sua previsione su Politano a Giuntoli: “Farà la differenza”

Dopo il mancato passaggio alla Roma, Politano ne rimase estremamente deluso. Infatti egli oltre ad essere grande tifoso della squadra giallorossa, stava trovando poco spazio nell‘Inter di Conte a causa di un modulo non consono alle sue caratteristiche. Il 28 gennaio 2020 però si trasferisce al Napoli in prestito biennale (2,5 milioni di euro) con obbligo di riscatto (19 milioni di euro più 2 milioni di bonus).

Gennaro Gattuso volle fortemente l’acquisto del centrocampista romano. Queste le sue parole a Cristiano Giuntoli quando il Direttore Sportivo gli propose l’acquisto di Politano: “Farà la differenza, non sarà solo una alternativa”.

Nonostante ciò Politano nei primi 6 mesi all’ombra del Vesuvio collezionerà 20 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League con solamente 2 goal e 2 assist (tutti in campionato). Le sue prestazioni saranno poco convincenti e incisive e molti tifosi inizieranno a dubitare di questo acquisto.

Con l’inizio della nuova stagione e l’exploit di Lozano, Politano sembrava potesse trovare meno spazio e diventare solamente una riserva. Gennaro Gattuso, d’altronde, ha invece sempre nutrito una grande fiducia nei confronti dell’esterno non rinunciandoci mai.

E i fatti hanno dato ragione al mister calabrese: Politano, soprattutto dopo l’infortunio di Lozano, è diventato un elemento decisivo per le sorti del Napoli. Il centrocampista azzurro, è tra quelli che incide di più anche in questo girone di ritorno. I numeri possono confortare tale tesi: ben 11 volte è entrato nella ripresa e soltanto in 15 circostanze è partito nell’undici di base. Nonostante ciò, il suo bottino è di 8 goal e 3 assist (solo in campionato; da aggiungere 2 reti in EL e 1 in coppa Italia) restando sul rettangolo verde per appena 1308 minuti.

Matteo Politano è quindi una delle migliori sorprese della stagione: Gattuso ha sempre avuto ragione sul ragazzo.