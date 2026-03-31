La Nazionale italiana è stata in tensione per ore. A sottolinearlo è stato il commissario tecnico Gennaro Gattuso, che alla vigilia del match ha voluto mettere in evidenza il senso di appartenenza che oggi anima il gruppo azzurro. Tra gli esempi più significativi citati dal CT c’è quello di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, che nonostante un doppio infortunio e il percorso di recupero ancora in corso, ha deciso di stare accanto ai compagni in un momento cruciale.

Un gesto che va oltre la condizione fisica e che racconta molto dell’attaccamento alla maglia azzurra. Gattuso non ha nascosto la propria soddisfazione per questo atteggiamento: “Oggi è venuto in aereo qua con noi Di Lorenzo che si sta curando da un doppio infortunio, a Bergamo è venuto Zaccagni, Vicario è con noi… Sentivo dire in passato che della Nazionale non importava molto e invece è il contrario ora”.

Le parole del CT evidenziano un cambiamento culturale importante rispetto al passato. Se un tempo si parlava spesso di scarso entusiasmo nei confronti delle convocazioni, oggi la Nazionale sembra aver ritrovato compattezza e senso di identità.

Anche giocatori indisponibili o non al meglio scelgono comunque di esserci, di vivere il gruppo, di sostenere i compagni. La presenza di Di Lorenzo, così come quella degli altri azzurri citati da Gattuso, diventa quindi un simbolo: la Nazionale non è solo una selezione di talenti, ma una squadra unita da valori condivisi.