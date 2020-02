Rino Gattuso, sorella ricoverata all’Ospedale a causa di un malore

Ieri il Napoli è uscito da Marassi con la testa alta. La squadra partenopea, dopo essere andata in vantaggio per due reti a zero, si è fatta recuperare prima di vincere per 2-4. In occasione della vittoria, sono andati in rete Milik, Elmas, Demme e Mertens, con quest’ultimo che ora è ad un passo dall’agganciare Marek Hamsik come miglior marcatore di tutti i tempi.

La bella vittoria e le tre partite consecutive vinte, però, sono state oscurate dalla situazione riguardante Gennaro Gattuso.

Al termine della partita, infatti, l’allenatore del Napoli è stato contattato dalla moglie Monica per avvertirlo di un malore che ha colpito la sorella. Quest’ultima è stata immediatamente ricoverata all’Ospedale di Busto Arsizio e su Rino Gattuso è caduto il mondo addosso.

Il mister, dopo essere stato informato dalla moglie, non ha riferito parola allo spogliatoio e subito si è preparato ed è andato via. Questo il motivo per cui la SSC Napoli ha inviato il suo fedele vice, Gigi Riccio, a parlare per suo conto davanti le telecamere al termine della gara contro la Sampdoria.

Al momento non si conoscono le cause del malore della sorella di Rino Gattuso ma sicuramente si riprenderà il prima possibile. In casa Napoli, intanto, si guarda al futuro e si pensa alla prossima partita di Serie A contro il Lecce allo Stadio San Paolo. In caso di ulteriore vittoria, gli azzurri potrebbero addirittura agganciare la zona Europa League e iniziare a vedere il quarto posto. Atalanta e Roma, infatti, sono a pari punti e il Napoli potrebbe presto intromettersi nella corsa alla Champions League.