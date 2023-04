Rinvio Napoli-Salernitana, oggi arriva l’ufficialità: si giocherà domenica alle ore 12.30

Napoli-Salernitana si giocherà domenica alle ore 12.30. Sarebbe questa la decisione e la conferma del CASMN in merito al derby campano. Nella giornata di oggi arriverà anche l’ufficialità ma le soffiate che arrivano dagli ambienti vicino agli organi direttivi non sembrano trovare altra soluzione.

Per motivi di ordine pubblico, infatti, sarebbe troppo rischioso far giocare la partita nell’attuale orario previsto, sabato alle 15, e per questo lo spostamento è inevitabile. Non resta che attendere l’ufficialità. Si può già anticipare, però, che la partita sarà inevitabilmente rinviata al giorno successivo.